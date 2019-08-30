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Масштабное фаер-шоу – фанаты Легии "сожгли" сектор на стадионе Рейнджерс

12:15 87 Читати українською
Масштабное фаер-шоу – фанаты Легии "сожгли" сектор на стадионе Рейнджерс
Рейнджерс / Сайт клуба

Болельщики Легии едва не подожгли стадион Айброкс во время матча команд в Лиге Европы.

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы между Рейнджерс и Легией фанаты польской команды устроили масштабное огненное шоу.

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Казалось, что на стадионе шотландской команды Айброкс Парк пылает целый сектор с болельщиками, хотя на самом деле такой эффект создали фанаты Легии.

К слову, поединок завершился минимальной победой Рейнджерс со счетом 1:0. Поскольку в первом матче была зафиксирована безголевая ничья, то дальше пошли подопечные Джеррарда.

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Теги
Лига Европы Рейнджерс Рейнджерс Легия Легия футбольные фанаты Видеоновости
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