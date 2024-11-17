Аргентина U-20 готовится к Копа Америка в своей возрастной группе, который состоится в январе 2025 года. Накануне команда Маскерано провела спарринг против сверстников из Боливии, а главному тренеру пришлось выйти на авансцену.

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Уже на старте встречи аргентинцы открыли счет, а на 14 минуте могли получить численное большинство. Натан Тито совершил настолько грубый фол, что даже в товарищеском матче арбитр решил показать прямую красную карточку.

Однако Маскерано не захотел таких дивидендов. Тренер аргентинцев обратился к коллеге из Боливии и рефери с предложением вместо удаления провести замену. Очевидно Хавьер не хотел почти весь матч играть в большинстве, чтобы проверить свою команду в более конкурентных условиях. Так на поле появился Ренан Терасас. В конце концов, опасения Маскерано оказались не беспочвенными – и в равных составах Аргентина U-20 разгромила соперника со счетом 4:0.