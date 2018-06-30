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Маскерано установил рекорд чемпионатов мира по количеству полученных предупреждений

21:22 7 Читати українською
Маскерано установил рекорд чемпионатов мира по количеству полученных предупреждений
Хавьер Маскерано / фото: ФИФА

В матче против Франции аргентинец Хавьер Маскерано получил рекордную 7 желтую карточку на Мундиалях.

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано получил предупреждение в конце первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

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Для 34-летнего футболиста эта желтая карточка стала седьмой на чемпионатах мира. По этому показателю Маскерано обошел Зинедина Зидана, Кафу и Рафаэля Маркеса и стал самым грубым игроком в истории турнира, сообщает Gracenote Live.

Напомним, что после сегодняшнего матча аргентинец объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Теги
Хавьер Маскерано Хавьер Маскерано Аргентина Аргентина ЧМ 2018 Франция - Аргентина
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