Маскерано установил рекорд чемпионатов мира по количеству полученных предупреждений

В матче против Франции аргентинец Хавьер Маскерано получил рекордную 7 желтую карточку на Мундиалях.

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано получил предупреждение в конце первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

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Для 34-летнего футболиста эта желтая карточка стала седьмой на чемпионатах мира. По этому показателю Маскерано обошел Зинедина Зидана, Кафу и Рафаэля Маркеса и стал самым грубым игроком в истории турнира, сообщает Gracenote Live.

Напомним, что после сегодняшнего матча аргентинец объявил о завершении карьеры в национальной сборной.