Маскерано не хочет, чтобы Месси завершал карьеру в сборной

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано надеется, что Лионель Месси продолжит выступления за команду.

"Надеюсь, что у Месси есть желание остаться в национальной команде. Нужно, чтобы все оставили его в покое. Никто в международном футболе не испытывает такого давления, как аргентинские игроки, хотя считаю, что с ним мы справились замечательно.

Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Но прямо сейчас нужно, чтобы Месси был спокоен. Ему необходимо отправиться в отпуск с семьей, а потом он должен продолжить выступления за сборную. Но когда-то наступит день, когда Лео решит не играть за нее, и нам станет ясно, насколько большим игроком он есть", – цитирует Маскерано ESPN.