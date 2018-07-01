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Маскерано не хочет, чтобы Месси завершал карьеру в сборной

09:44 8 Читати українською
Маскерано не хочет, чтобы Месси завершал карьеру в сборной
Лионель Месси / фото: ФИФА

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано надеется, что Лионель Месси продолжит выступления за команду.

"Надеюсь, что у Месси есть желание остаться в национальной команде. Нужно, чтобы все оставили его в покое. Никто в международном футболе не испытывает такого давления, как аргентинские игроки, хотя считаю, что с ним мы справились замечательно.

Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Но прямо сейчас нужно, чтобы Месси был спокоен. Ему необходимо отправиться в отпуск с семьей, а потом он должен продолжить выступления за сборную. Но когда-то наступит день, когда Лео решит не играть за нее, и нам станет ясно, насколько большим игроком он есть", – цитирует Маскерано ESPN.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Хавьер Маскерано Хавьер Маскерано Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина ЧМ 2018 Франция - Аргентина
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