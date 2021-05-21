"На счету Романа участие в 41% всех голов, забитых Гентом в чемпионате в текущем сезоне (27 из 66 голов – 20 голов + 7 передач). Машина! Ни один другой игрок нашей команды не принял участие в более чем 17% забитых мячей", – отмечает официальный Твиттер Гента.

Яремчук снова забил в победном матче – Гент сыграет за последнюю путевку в Европу против Шведа и Ко

К слову, Яремчуку достаточно забить еще два гола, чтобы побить рекорд результативности своего клуба. За 4 сезона украинский форвард забил за Гент уже 61 мяч. Больше лишь у нидерландца Эрика Вискана, который защищал цвета бельгийского клуба в 90-х годах прошлого века. На его счету 62 гола. У Романа будет шанс побить вышеупомянутый рекорд уже в субботу, 22 мая – Гент сыграет последний матч сезона против Мехелена.

Напомним, контракт Яремчука с бельгийцами рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает украинца в 13 млн евро.

"У Маліновському народився чемпіон". Італійські ЗМІ смакують страту Буффона, а Гасперіні може покластися на українця