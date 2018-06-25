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Мартыненко стал игроком Ворсклы

06:30 12 Читати українською
Мартыненко стал игроком Ворсклы
Евгений Мартыненко / ФК Ворскла

Защитник Евгений Мартыненко подписал контракт с полтавской Ворсклой.

Ворскла на своем официальном сайте объявила о подписании 24-летнего защитника Евгения Мартыненко.

Контракт рассчитан на 2 года.

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Последним клубом Мартыненко был одесский Черноморец, воспитанником которого он является. В составе одесситов защитник провел 63 поединка и забил 4 гола.

Последние полгода в составе Ворсклы выступает еще один воспитанник "моряков" Денис Васин.

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Трансферы чемпионата Украины Евгений Мартыненко Евгений Мартыненко Ворскла Ворскла Трансферы
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