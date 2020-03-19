Мартовские матчи молодежной сборной Украины официально перенесены

УЕФА подтвердил перенос матчей сборной Украины U-21 в рамках квалификации к Евро-2021, запланированных на март.

Союз специальным письмом оповестил о переносе двух матчей украинской молодежки, сообщает официальный сайт УАФ.

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Итак, матчи Мальта – Украина и Украина – Северная Ирландия, которые должны были состояться 27 марта и 31 марта соответственно, будут проведены позже. О новых возможных датах для игр квалификации Евро-2021 (U-21) УЕФА сообщит в ближайшее время.

Напомним, что после 5-ти туров отбора "сине-желтые" занимают 4-е место в группе, одержав лишь одну победу. От второй строчки, дающей право на плей-офф, украинцев отделяет 7 пунктов (Украина U-21 имеет игру в запасе).

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