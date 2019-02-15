Мартинш: В таких противостояниях есть две игры, поэтому Олимпиакос ждет реванша

Главный тренер Олимпиакоса Педру Мартинш поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

"Первый тайм мы начали хорошо, играли эффективно. Мы выиграли много единоборств, создали моменты и смогли забить дважды. Во втором тайме мы сели в оборону, это было подсознательно. Мы не должны были этого делать.

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Действительно, мы совершили ошибку, когда пытались удержать счет. Закрылись в защите, но играли не надежно. В первом тайме создавали моменты и вообще могли выиграть 3:1. Но в таких противостояниях есть две игры, поэтому мы ждем реванша.

В воскресенье должны побеждать в дерби с АЕКом, ведь играем на своем поле, перед родными болельщиками. Если говорить по травмированным, то у нас по два игрока на каждую позицию, мы можем проводить замены и это не влияет на нашу игру, на уровень команды.

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В двух последних матчах Олимпиакос пропустил пять голов. Мы обеспокоены этим показателем. Должны играть более сконцентрировано в защите, ведь мы можем играть так. Как можно скорее должны улучшить оборону", – цитирует Мартинша Gazzeta.gr.