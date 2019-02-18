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Мартинш: С такой игрой, которую мы показали в матче с АЕКом, мы можем пройти Динамо

13:55 20 Читати українською
Мартинш: С такой игрой, которую мы показали в матче с АЕКом, мы можем пройти Динамо
Педру Мартинш / Фото: соцсети

Наставник Олимпиакоса Педру Мартинш поделился впечатлениями от победы своей команды в матче против АЕКа.

"Тренер АЕКа хорошо спланировал игру. У соперника была умная тактика и он играл в открытый футбол. Гостям удалось забить в первом тайме, воспользовавшись нашим плохим психологическим состоянием после двух неудачных результатов.

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Во втором тайме Олимпиакос наконец-то показал свое истинное лицо. Мы заиграли куда качественнее, пошли передачи и комбинационный футбол. А когда забили первый и второй мячи, появилась и уверенность в победе. Я благодарен моим ребятам, которые смогли справиться с достаточно сложной ситуацией.

Такой результат очень важен с психологической точки зрения перед ответным матчем в Лиге Европы в Киеве. Было очень нужно победить в афинском дерби. Наши болельщики заслуживают такой игры Олимпиакоса и мы выиграли, как они любят: честно и красиво. Важно не растерять игру и уверенность в своих силах. Тогда, я думаю, что у нас будут все возможности переиграть Динамо и выйти в следующий раунд турнира", – цитирует Мартинша официальный сайт Олимпиакоса.

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Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
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дн
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7
час
:
32
мин
Олимпиакос
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Лига Европы Динамо Киев - Олимпиакос Олимпиакос Олимпиакос Педру Мартинш Педру Мартинш
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