Мартинш: С такой игрой, которую мы показали в матче с АЕКом, мы можем пройти Динамо

Наставник Олимпиакоса Педру Мартинш поделился впечатлениями от победы своей команды в матче против АЕКа.

"Тренер АЕКа хорошо спланировал игру. У соперника была умная тактика и он играл в открытый футбол. Гостям удалось забить в первом тайме, воспользовавшись нашим плохим психологическим состоянием после двух неудачных результатов.

Олимпиакос разгромил АЕК Чигринского – Фортунис оформил дубль перед ответным матчем с Динамо

Во втором тайме Олимпиакос наконец-то показал свое истинное лицо. Мы заиграли куда качественнее, пошли передачи и комбинационный футбол. А когда забили первый и второй мячи, появилась и уверенность в победе. Я благодарен моим ребятам, которые смогли справиться с достаточно сложной ситуацией.

Такой результат очень важен с психологической точки зрения перед ответным матчем в Лиге Европы в Киеве. Было очень нужно победить в афинском дерби. Наши болельщики заслуживают такой игры Олимпиакоса и мы выиграли, как они любят: честно и красиво. Важно не растерять игру и уверенность в своих силах. Тогда, я думаю, что у нас будут все возможности переиграть Динамо и выйти в следующий раунд турнира", – цитирует Мартинша официальный сайт Олимпиакоса.

Динамо – Олимпиакос: только в 3-х случаях киевляне шли дальше после 2:2 в первом матче – еврокубковая история "бело-синих"