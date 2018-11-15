Мартино возглавит сборную Мексики

Наставник Атланты Юнайтед Херардо Мартино в ближайшее время сменит место работы.

Аргентинский специалист Херардо Мартино будет работать главным тренером сборной Мексики, сообщает издание Univision.

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55-летний специалист подпишет контракт с Федерацией футбола Мексики на 4 года с зарплатой 8,8 млн долларов.

Напомним, сейчас Мартино возглавляет Атланту Юнайтед. К исполнению обязанностей наставника сборной Мексики Херардо приступит после окончания сезона в МЛС.

Ранее Мартино возглавлял Барселону, а также работал со сборными Аргентины и Парагвая.

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