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Мартино возглавит сборную Мексики

10:59 24 Читати українською
Мартино возглавит сборную Мексики
Херардо Мартино / Фото AFP

Наставник Атланты Юнайтед Херардо Мартино в ближайшее время сменит место работы.

Аргентинский специалист Херардо Мартино будет работать главным тренером сборной Мексики, сообщает издание Univision.

Экс-наставник Барселоны Мартино стал лучшим тренером года в МЛС

55-летний специалист подпишет контракт с Федерацией футбола Мексики на 4 года с зарплатой 8,8 млн долларов.

Напомним, сейчас Мартино возглавляет Атланту Юнайтед. К исполнению обязанностей наставника сборной Мексики Херардо приступит после окончания сезона в МЛС.

Ранее Мартино возглавлял Барселону, а также работал со сборными Аргентины и Парагвая.

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Теги
Барселона Барселона Мир Мексика Мексика Херардо Мартино Херардо Мартіно Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
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