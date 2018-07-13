Мартинес: В матче за 3 место ЧМ-2018 постараемся выпустить сильнейших игроков

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заверил, что в матче за 3 место на ЧМ-2018 против Англии сыграет основной состав.

"Завтра я хочу, чтобы игроки насладились футболом и постарались победить. Мы не будем вести тактическую игру с Гаретом Саутгейтом.

Я предвзято отношусь к Лукаку. Я работал с ним, когда ему было 19 лет. Я всегда говорил, что он нападающий, который может делать все. Самое главное, что он умеет завершать атаки и забивать голы. Да, я считаю Лукаку лучшим нападающим. У него одна навязчивая идея – быть лучшим в мире. И за это я его очень уважаю.

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Думаю, Куртуа нужно дать продолжать играть в воротах. Мы не меняем игроков по принципу ротации. Симон Миньоле – наш номер два, он прекрасно готов. Все, кто завтра выйдет на поле, в идеальной форме. Мы постараемся выпустить сильнейших игроков. Возможно, понадобится несколько замен, все-таки уже седьмой матч", – цитирует Роберто Мартинеса издание Чемпионат.

Напомним, что матч за 3 место на чемпионате мира-2018 Бельгия – Англия состоится 14 июля в 17.00. В плей-офф "красные дьяволы" прошли Японию и Бразилию, но уступили Франции.

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