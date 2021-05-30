Мартинес упрекнул Рюдигера из-за травмы де Брюйне – тренер сборной Бельгии обеспокоен состоянием подопечного
Наставник национальной команды Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал повреждения хавбека Манчестер Сити Кевина де Брюйне.
"На мой взгляд, Рюдигеру повезло ограничиться лишь желтой карточкой за свой фол в финале ЛЧ. После многочисленных повторов эпизода не остается сомнений, что он поймал Кевина своим плечом. Это чрезмерный и безрассудный прием.
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Кевин – не тот игрок, который легко падает на газон, и степень последствий вы могли видеть на его лице. Посмотрим, сможет ли он вовремя восстановиться к Евро", – цитирует Мартинеса AS.
Напомним, Кевин столкнулся головой с Антонио Рюдигером в финале ЛЧ, после чего не смог продолжить игру. СМИ сообщают, что бельгиец пропустит групповой этап Евро-2020.
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