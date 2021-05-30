"На мой взгляд, Рюдигеру повезло ограничиться лишь желтой карточкой за свой фол в финале ЛЧ. После многочисленных повторов эпизода не остается сомнений, что он поймал Кевина своим плечом. Это чрезмерный и безрассудный прием.

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Кевин – не тот игрок, который легко падает на газон, и степень последствий вы могли видеть на его лице. Посмотрим, сможет ли он вовремя восстановиться к Евро", – цитирует Мартинеса AS.

Напомним, Кевин столкнулся головой с Антонио Рюдигером в финале ЛЧ, после чего не смог продолжить игру. СМИ сообщают, что бельгиец пропустит групповой этап Евро-2020.

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