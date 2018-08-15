Мартинес пытается уговорить Перейру играть за сборную Бельгии, а не Бразилии

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес надеется убедить полузащитника Манчестер Юнайтед Анреаса Перейру выбрать европейскую команду для выступлений на международной арене.

Сборная Бразилии может потерять еще одного таланта. После того, как Жоржинью решил выступать за национальную команду Италии, полузащитника Манчестер Юнайтед Анреаса Перейру надеется заграть Бельгия, сообщает UOL Esporte.

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Наставник бельгийцев Роберто Мартинес высоко оценил талант футболиста и хочет работать с ним в сборной.

Перейра уже выступал за Бельгию на юношеском уровне, но впоследствии решил изменить футбольное гражданство и уже имеет в своем активе матчи за сборные Бразилии U-20 и U-23.

