Опытный форвард успешно прооперирован, сообщает официальный сайт клуба.

Спінаццола переніс операцію – зірка Євро-2020 поділився подробицями

Мертенс лег под нож из-за травмы левого плеча после вылета сборной Бельгии с Евро-2020. Процесс реабилитации бельгиец начнет через 2-3 недели. На форуме Мертенс провел 4 матча, в которых оформил 1 ассист.

К слову, новый сезон Наполи начнет под руководством Лучано Спаллетти. На посту наставник "партенопейцев" он сменил Дженнаро Гаттузо, провалившего задачу по выходу в Лигу чемпионов.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо