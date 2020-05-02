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Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии, – HLN

11:05 16 Читати українською
Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии, – HLN
Роберто Мартинес / Belga

Королевская бельгийская футбольная ассоциация решила продлить сотрудничество с тренером национальной команды Роберто Мартинесом.

Испанский специалист подписал новый контракт с "красными дьяволами", сообщает HLN.

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Срок действия предыдущего соглашения Мартинеса со сборной Бельгии завершался летом этого года. Из-за переноса Евро-2020 ассоциация предложила 46-летнему тренеру новый контракт. Теперь он будет работать с национальной командой и на ЧМ-2022, если бельгийцы туда квалифицируются.

Отметим, что сборная Бельгии лидирует в рейтинге ФИФА. Роберто Мартинес возглавил национальную команду летом 2016-го. Под его руководством бельгийцы стали бронзовыми призерами чемпионата мира-2018 в России.

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Бельгия Бельгия Бельгия Роберто Мартинес Роберто Мартинес Евро-2020
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