Мартинес покинул Баварию – ветеран выбирает между двумя испанскими клубами
20:27 - Читати українською
Легенда Баварии Хави Мартинес завершает свой путь в Бундеслиге.
Хави Мартинес провел свою последнюю тренировку с партнерами по Баварии и покинул лагерь мюнхенцев, сообщает Bild.
Феерическое избиение в видеообзоре матча Бавария – Шальке – 8:0
На общем фото действующего состава чемпиона Германии – испанского хавбека уже не было. Хави уже ждут на родине – он имеет предложения от Реал Сосьедада и Атлетика из Бильбао. Сам игрок больше склоняется к Атлетику, где раньше провел 6 лет (2006-2012).
В прошлом сезоне Бундеслиги Мартинес провел 16 матчей.
Борусія Д ставить на дітей, життя після втечі Вернера та Хаверца, важливе питання до Баварії – прев'ю сезону Бундесліги
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter