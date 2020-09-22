Хави Мартинес провел свою последнюю тренировку с партнерами по Баварии и покинул лагерь мюнхенцев, сообщает Bild.

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На общем фото действующего состава чемпиона Германии – испанского хавбека уже не было. Хави уже ждут на родине – он имеет предложения от Реал Сосьедада и Атлетика из Бильбао. Сам игрок больше склоняется к Атлетику, где раньше провел 6 лет (2006-2012).

В прошлом сезоне Бундеслиги Мартинес провел 16 матчей.

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