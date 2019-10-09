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Мертенс показал задницу на командной фотографии сборной Бельгии – фотобомба дня

18:40 65 Читати українською
Мертенс показал задницу на командной фотографии сборной Бельгии – фотобомба дня
Дрис Мертенс / BBC

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс оригинально сфотографировался со своими партнерами по команде.

На снимке изображены партнеры Мертенса по национальной команде, а сам Дрис стоит немного позади, повернувшись спиной к камере. При этом у форварда спущенные шорты и обнаженные ягодицы.

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"Вот мое фото и команды-победителя", – запостил Мертенс в своем Instagram.

Отметим, что матч Бельгия – Сан-Марино состоится в четверг, 10 октября, начало в 21:45. Следующую игру бельгийцы проведут в воскресенье против Казахстана. Матч состоится 13 октября, начало в 16:00.

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