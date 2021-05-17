Бронзовый призер ЧМ-2018 объявил список игроков, которые примут участие в многострадальном чемпионате Европы.

В заявку попали 26 игроков, сообщает официальный твиттер "красных дьяволов".

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Вратари: Куртуа, Миньоле, Селс

Защитники: Алдервейрелд, Боята, Денайер, Вермален, Вертонген

Полузащитники: Карраско, Кастань, Шадли, Т. Азар, Менье, де Брюйне, Дендонкер, Прат, Тилеманс, Ванакен, Витсель

Нападающие: Доку, Э. Азар, Мертенс, Троссар, Батшуаи, Бентеке, Р. Лукаку

Также Роберто Мартинес объявил резервный список исполнителей на случай травм кого-то из основных. В него попали 11 игроков. Это, в частности, Камински, Салемакерс, Самби Локонга, Хайнен, Фокет, Янузай, Мехеле, Дж. Лукаку, Ванхойсден, Версарен и Де Кетеларе.

К слову, на групповом этапе Евро-2020 бельгийцы встретятся с командами России, Дании и Финляндии.

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