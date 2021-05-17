Мартинес назвал заявку сборной Бельгии на Евро-2020
Бронзовый призер ЧМ-2018 объявил список игроков, которые примут участие в многострадальном чемпионате Европы.
В заявку попали 26 игроков, сообщает официальный твиттер "красных дьяволов".
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Вратари: Куртуа, Миньоле, Селс
Защитники: Алдервейрелд, Боята, Денайер, Вермален, Вертонген
Полузащитники: Карраско, Кастань, Шадли, Т. Азар, Менье, де Брюйне, Дендонкер, Прат, Тилеманс, Ванакен, Витсель
Нападающие: Доку, Э. Азар, Мертенс, Троссар, Батшуаи, Бентеке, Р. Лукаку
Также Роберто Мартинес объявил резервный список исполнителей на случай травм кого-то из основных. В него попали 11 игроков. Это, в частности, Камински, Салемакерс, Самби Локонга, Хайнен, Фокет, Янузай, Мехеле, Дж. Лукаку, Ванхойсден, Версарен и Де Кетеларе.
К слову, на групповом этапе Евро-2020 бельгийцы встретятся с командами России, Дании и Финляндии.
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