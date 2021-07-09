"Я первым выброшу полотенце, как только почувствую, что не могу дать команде то, что ей нужно. Разочарование из-за поражения от Италии большое, но мы уже сосредоточены на квалификации ЧМ-2022 и Лиге наций.

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Я уйду только тогда, когда почувствую, что больше ничего не могу дать команде. О моем будущем много говорят, делали это и до, и после, и во время Евро. Мне же о себе сложно говорить. Важно создать лучшие условия для работы и развития футболистов. В этой группе полно энергии, проект все еще развивается. Команда готова идти дальше", – цитирует Мартинеса Daily Mail.

Напомним, сборная Бельгии на Евро-2020 выиграла свою группу, но вылетела из турнира в четвертьфинале, уступив Италии (1:2). Роберто Мартинес возглавляет команду с 2016 года. Его контракт рассчитан до окончания ЧМ-2022.

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