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Мартинес не будет возглавлять Лестер

00:20 5 Читати українською
Мартинес не будет возглавлять Лестер
Роберто Мартинес / Sky Sports

Роберто Мартинес выпал из числа претендентов на пост главного тренера Лестера.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не будет возглавлять Лестер, сообщает Sky Sports.

Эллардайс может возглавить Лестер

"Лисы" рассматривали испанца в статусе потенциальной замены Клод Пюэль, который был уволен после порзазкы в матче 27 тура АПЛ против Кристал Пэлас (1:4).

Другими претендентами на тренерский мостик являются Рафаэль Бенитес, Сэм Эллардайс, Нил Леннон и Брендан Роджерс.

Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікенду

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