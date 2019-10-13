Мартинес нашел один недостаток в игре сборной Бельгии против Казахстана

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды в матче отбора Евро-2020 против казахов

"Все внимание моим игрокам, это невероятный коллектив. Эта сборная прекрасно представляет бельгийский футбол. Я очень горжусь ими.

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Мы знали, что Казахстан будет особенным вызовом. Это была длинная поездка, и нам пришлось играть на искусственном газоне, но когда ты правильно настроен, нет ничего сложного.

Мы создали много моментов во втором тайме. Если я и должен что-то критиковать, то нашу реализацию. Это выступление показывает настоящую сфокусированность этой группы игроков. Приятно видеть, как они работают", – цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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Напомним, Бельгия еще не потеряла ни одного очка в отборе на Евро-2020 – восемь побед в восьми матчах.