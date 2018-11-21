toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
ЛИГА НАЦИЙ УКРАИНА - ТУРЦИЯ

Мартин О'Нил покинул сборную Ирландии – он выводил команду на Евро-2016

15:15 27 Читати українською
Мартин О'Нил покинул сборную Ирландии – он выводил команду на Евро-2016
Мартин О'Нил и Рой Кин / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил, а также его помощник Рой Кин подали в отставку после неудачного выступления команды в Лиге наций.

О прекращении сотрудничества со специалистами сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Ирландии (FAI).

Украина в Лиге наций: стали известны все потенциальные соперники в плей-офф

"От имени совета FAI я хотел бы поблагодарить Мартина, Роя и всю команду за их работу с командой Ирландии за последние пять лет.

За время работы Мартина было много хороших моментов, особенно Евро-2016 во Франции, который будет долго жить в памяти всех ирландских болельщиков", – отметил исполнительный директор FAI Джон Делани.

Евро-2020: состав всех корзин для жеребьевки квалификации

О'Нил возглавлял сборную Ирландии с ноября 2013 года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне Лиги наций набрала всего два очка и заняла последнее место в своей группе со сборными Дании и Уэльса.

Теги
Лига наций Рой Кин Рой Кин Мартин О'Нил Мартин О'Нил Ирландия Ирландия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
1
час
:
13
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук