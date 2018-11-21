Мартин О'Нил покинул сборную Ирландии – он выводил команду на Евро-2016

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил, а также его помощник Рой Кин подали в отставку после неудачного выступления команды в Лиге наций.

О прекращении сотрудничества со специалистами сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Ирландии (FAI).

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"От имени совета FAI я хотел бы поблагодарить Мартина, Роя и всю команду за их работу с командой Ирландии за последние пять лет.

За время работы Мартина было много хороших моментов, особенно Евро-2016 во Франции, который будет долго жить в памяти всех ирландских болельщиков", – отметил исполнительный директор FAI Джон Делани.

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О'Нил возглавлял сборную Ирландии с ноября 2013 года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне Лиги наций набрала всего два очка и заняла последнее место в своей группе со сборными Дании и Уэльса.