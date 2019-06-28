Мартин О'Нил покинул Ноттингем Форест – клуб уже нашел нового тренера

Ноттингем Форест провел ротацию на тренерском мостике.
Ноттингем Форест на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Мартином О'Нилом, который возглавил клуб в январе.
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"Мы благодарим Мартина за его старания во время пребывания в команде и желаем всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении клуба.
Новым наставником Ноттингема назначен Сабри Лямуши. Последним местом работы французского специалиста был Ренн.
По итогам прошлого сезона Чемпионшипа Ноттингем Форест занял 9-ю строчку турнирной таблицы.
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