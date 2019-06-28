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Мартин О'Нил покинул Ноттингем Форест – клуб уже нашел нового тренера

17:46 20 Читати українською
Мартин О'Нил покинул Ноттингем Форест – клуб уже нашел нового тренера
Мартин О'Нил / Фото ФК Ноттингем Форест

Ноттингем Форест провел ротацию на тренерском мостике.

Ноттингем Форест на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Мартином О'Нилом, который возглавил клуб в январе.

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"Мы благодарим Мартина за его старания во время пребывания в команде и желаем всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении клуба.

Новым наставником Ноттингема назначен Сабри Лямуши. Последним местом работы французского специалиста был Ренн.

По итогам прошлого сезона Чемпионшипа Ноттингем Форест занял 9-ю строчку турнирной таблицы.

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Теги
Англия Ноттингем Форест Ноттингем Форест Мартин О'Нил Мартин О'Нил Чемпионшип Сабри Лямуши Сабри Лямуши
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