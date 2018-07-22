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Мартиаль может заменить Азара в Челси

20:24 69 Читати українською
Мартиаль может заменить Азара в Челси
Антони Мартиаль / Sky Sports

Лондонский Челси интересуется нападающим Манчестер Юнайтед Антони Мартиалем.

Антони Мартиаль, который уехал из Манчестер Юнайтед на сбор в США, сообщил главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуринью, что он хочет покинуть клуб, передает Sky Sports.

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Контракт француза с "манкунианцами" завершается в 2019 году, но клуб не хочет продавать игрока и готов активировать опцию в контракте, по которой Мартиаль останется на Олд Траффорд еще на год.

Челси готов сделать предложение МЮ по футболисту, также им интересуется Бавария, но немцев не удовлетворяет сумма, которую хочет получить Юнайтед.

Начиная с 10 августа его смогут приобрести только иностранные клубы, поскольку трансферное окно в Англии закрывается днем ​​ранее.

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