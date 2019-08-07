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Мартан прокомментировал провальную серию Львова в родных стенах – команда не выигрывает дома уже восемь месяцев

7 августа 07:30 50 Читати українською
Мартан прокомментировал провальную серию Львова в родных стенах – команда не выигрывает дома уже восемь месяцев
Мартан / Фото ФК Львов

Легионеру львовян пришлось искать объяснение неудачной игре на домашней арене.

 
Виталий Буяльский 45’
Виталий Буяльский 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Виталий Буяльский
45+3’ Виталий Буяльский
52’ Карлос Де Пена

"Да, восемь месяцев без побед дома. Очень стыдно перед болельщиками, они приходят нас поддержать, а мы настолько долго не можем отплатить им победой.

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Я бы не сказал, что именно дома мы чувствуем какие-то определенные проблемы. Это статистика прошлого сезона, в нынешнем, думаю, все будет иначе. Другое дело, что с Динамо и Шахтером сложно играть на любом стадионе. После финального свистка был жесткий разговор в раздевалке. Результат матча с Динамо – уже в прошлом. Все мысли – о матче с Ворсклой. Хотим реабилитироваться за последние неудачи и одержать победу", – цитирует Мартана официальный сайт Львова.

"Горожане" не могут выиграть в домашних стенах еще с 10 ноября 2018 года, когда команда одолела Арсенал-Киев.

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