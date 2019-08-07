Мартан прокомментировал провальную серию Львова в родных стенах – команда не выигрывает дома уже восемь месяцев

Легионеру львовян пришлось искать объяснение неудачной игре на домашней арене.

"Да, восемь месяцев без побед дома. Очень стыдно перед болельщиками, они приходят нас поддержать, а мы настолько долго не можем отплатить им победой.

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Я бы не сказал, что именно дома мы чувствуем какие-то определенные проблемы. Это статистика прошлого сезона, в нынешнем, думаю, все будет иначе. Другое дело, что с Динамо и Шахтером сложно играть на любом стадионе. После финального свистка был жесткий разговор в раздевалке. Результат матча с Динамо – уже в прошлом. Все мысли – о матче с Ворсклой. Хотим реабилитироваться за последние неудачи и одержать победу", – цитирует Мартана официальный сайт Львова.

"Горожане" не могут выиграть в домашних стенах еще с 10 ноября 2018 года, когда команда одолела Арсенал-Киев.

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