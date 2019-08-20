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Марсьяль забил юбилейный гол за Манчестер Юнайтед и повторил достижение легендарного Кантона

06:00 97 Читати українською
Марсьяль забил юбилейный гол за Манчестер Юнайтед и повторил достижение легендарного Кантона
Антони Марсьяль / Reuters

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль открыл счет в матче против Вулверхэмптона.

58’ Рубен Невеш
 
Антони Марсьяль 27’
27’ Антони Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Гол Антони Марсьяля стал 50-м для французского нападающего в составе Манчестер Юнайтед, передает Opta.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Таким образом, форвард повторил достижение легендарного Эрика Кантона, став вторым французом, который забил не менее 50 голов в форме "красных дьяволов". На счету Кантона 79 голов в составе манкунианцев.

Добавим, что с момента перехода Антони в Манчестер Юнайтед ни один другой игрок не забил больше.

Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон расписали боевую ничью – Невеш забил фантастический гол, Погба не реализовал пенальти

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Теги
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Вулверхэмптон Вулверхэмптон Эрик Кантона Антони Марсьяль Антони Марсьяль
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