Марсьяль забил юбилейный гол за Манчестер Юнайтед и повторил достижение легендарного Кантона

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль открыл счет в матче против Вулверхэмптона.

Гол Антони Марсьяля стал 50-м для французского нападающего в составе Манчестер Юнайтед, передает Opta.

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Таким образом, форвард повторил достижение легендарного Эрика Кантона, став вторым французом, который забил не менее 50 голов в форме "красных дьяволов". На счету Кантона 79 голов в составе манкунианцев.

Добавим, что с момента перехода Антони в Манчестер Юнайтед ни один другой игрок не забил больше.

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