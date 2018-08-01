Марсьяль в четверг вернется в Манчестер Юнайтед

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль заявил, что готов вернуться в состав команды и объяснил свое недельное отсутствие.

"Благодарен вам за ваши сообщения. С моим маленьким все хорошо, маме было гораздо труднее. Но сейчас ей, слава Богу, уже лучше. Прошу прощения, но моя семья для меня всегда будет на первом месте. Завтра вернусь в Манчестер", – написал Марсьяль в своем твиттере.

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Напомним, что Манчестер Юнайтед оштрафовал Марсьяля на 250 тысяч евро. Это произошло после того, как он на протяжении восьми дней не появлялся на тренировках команды. Неделю назад француз улетел на родину из-за рождения сына, но не вернулся в состав "красных дьяволов" в сроки, которые ожидал Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Антони Марсьяль может покинуть Манчестер Юнайтед и перейти в другой клуб. В прошлом сезоне вингер сыграл 30 матчей в АПЛ, в которых забил 9 мячей.