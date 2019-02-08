Марсьяль: Погба получил свободу в игре

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль не пожалел комплиментов своему партнеру Полю Погба.

"Мы все знаем качества Поля. Сейчас он получил свободу в игре. Считаю, мы видим настоящего Поля Погба и будем надеяться, он продолжит так далее.

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Он лидер. Если честно, он больше говорит в раздевалке, чем делает на поле. Технически и на словах – он лидер в обоих смыслах.

Не думаю, что мы далеко от топ-4 и это просто означает, что надо продолжать выигрывать так много матчей, сколько сможем. Тогда у нас будет возможность завершить сезон в зоне Лиги чемпионов", – цитирует Марсьяля Sky Sports.

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