Марсьяль: Погба получил свободу в игре

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль не пожалел комплиментов своему партнеру Полю Погба.
"Мы все знаем качества Поля. Сейчас он получил свободу в игре. Считаю, мы видим настоящего Поля Погба и будем надеяться, он продолжит так далее.
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Он лидер. Если честно, он больше говорит в раздевалке, чем делает на поле. Технически и на словах – он лидер в обоих смыслах.
Не думаю, что мы далеко от топ-4 и это просто означает, что надо продолжать выигрывать так много матчей, сколько сможем. Тогда у нас будет возможность завершить сезон в зоне Лиги чемпионов", – цитирует Марсьяля Sky Sports.
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