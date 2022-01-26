"Моя аренда в Севилье рассчитана на следующие 5 месяцев – до конца сезона. Но никогда не знаешь, как все сложится в будущем. Посмотрим.

Манчестер Юнайтед официально отпустил Марсьяля в Севилью

Я хотел перейти в Севилью из-за Мончи и Лопетеги. Я пришел сюда, чтобы показать, на что я способен", – прокомментировал свой переход Антони.

В текущем сезоне Марсьяль потерял место в составе Манчестер Юнайтед. В его активе всего 8 выходов на поле в АПЛ (210 минут) и 1 забитый мяч.

Севилья после 22 туров Ла Лиги занимает второе место в турнирной таблице.

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