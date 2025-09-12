Марсьяль нашел себе новый клуб – он будет играть вместе с легендой Реала
Антони Марсьяль продолжит карьеру в чемпионате Мексики.
Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль перейдет из АЕК в Монтеррей, информирует Фабрицио Романо. Афинский клуб уже разрешил игроку отправиться в Мексику для прохождения медосмотра.
Онана официально стал одноклубником трех украинцев
С февраля этого года за Монтеррей играет бывший защитник Реала Серхио Рамос.
В прошлом сезоне чемпионата Греции 29-летний Марсьяль провел 19 матчей и забил 7 мячей.
