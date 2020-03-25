Марсьяль лишился всех волос на голове – фото нового имиджа звезды Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль решил поэкспериментировать с имиджем, пока приходится сидеть на карантине.

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Всегда мрачный Марсьяль теперь выглядит еще более брутальным, но выйти на поле он сможет нескоро. АПЛ приняла решение продлить паузу до 30 апреля, поэтому форвард Манчестер Юнайтед будет иметь достаточно времени, чтобы отрастить волосы и придумать новый стиль.

Напомним, Марсьяль является вторым бомбардиром "красных дьяволов" в текущем сезоне (11 голов), уступая лишь Маркусу Рашфорду.

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