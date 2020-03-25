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Марсьяль лишился всех волос на голове – фото нового имиджа звезды Манчестер Юнайтед

17:23 13 Читати українською
Марсьяль лишился всех волос на голове – фото нового имиджа звезды Манчестер Юнайтед
Антони Марсьяль / Reuters

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль решил поэкспериментировать с имиджем, пока приходится сидеть на карантине.

Жена француза, Мелани, сбрила всю "растительность" на голове своего возлюбленного.

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Всегда мрачный Марсьяль теперь выглядит еще более брутальным, но выйти на поле он сможет нескоро. АПЛ приняла решение продлить паузу до 30 апреля, поэтому форвард Манчестер Юнайтед будет иметь достаточно времени, чтобы отрастить волосы и придумать новый стиль.

Напомним, Марсьяль является вторым бомбардиром "красных дьяволов" в текущем сезоне (11 голов), уступая лишь Маркусу Рашфорду.

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Англия Антони Марсьяль Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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