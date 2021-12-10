Французский форвард проиграл конкуренцию в МЮ и не желает быть резервистом.

Антони Марсьяль планирует уйти из Манчестер Юнайтед. Об этом сообщил агент футболиста в комментарии Sky Sports. Француз не удовлетворен количеством игрового времени в этом сезоне.

"Антони хочет покинуть клуб в январе. Ему просто нужно играть. Он не хочет оставаться. Я скоро поговорю с клубом", – сказал агент.

Марсьяль в МЮ проигрывает конкуренцию Роналду, Кавани, Гринвуду, Рашфорду и Санчо. В нынешнем сезоне АПЛ форвард провел 7 неполных матчей, в которых отличился только одним голом.

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