Марсьяль близок к подписанию нового контракта с Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль вскоре подпишет новый контракт с клубом.

Антони Марсьяль решил остаться в Манчестер Юнайтед и близок к подписанию нового трудового соглашения с "манкунианцами", сообщает The Times.

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Отмечается, что француз уже согласовал с клубом новый 5-летний контракт, о чем в ближайшее время будет объявлено официально.

Стоит заметить, что в Марсьяля серьезный конфликт с наставником команды Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что португалец хочет продать игрока до закрытия трансферного окна.