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Марсело выбыл до конца сезона Ла Лиги, но имеет шанс восстановиться к матчу с Манчестер Сити

19:43 - Читати українською
Марсело выбыл до конца сезона Ла Лиги, но имеет шанс восстановиться к матчу с Манчестер Сити
Марсело / Marca

Защитник Реала Марсело не поможет мадридцам в заключительных матчах чемпионата Испании.

 

Марсело получил травму приводящей мышцы левой ноги, сообщает официальный сайт Реала.

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Как отмечает Marca, бразилец пропустит три недели. Таким образом, Марсело больше не сыграет за "сливочных" в этом сезоне Ла Лиги, однако имеет хорошие шансы восстановиться к ответному матчу Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

К слову, бразилец провел только 23 поединка в текущем сезоне за Реал во всех турнирах, записав в свой актив 2 гола и 7 ассистов.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Мадрид Марсело
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