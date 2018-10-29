Марсело восстановился от повреждения и сможет сыграть против Барселоны

Один из лидеров Реала Марсело сможет сыграть в Эль Классико.

Бразилец оправился от травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов против Виктории Пльзень, и сможет принять участие в матче 12-го тура Примеры против Барселоны, пишет Marca.

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Травма оказалась несерьезной и бразилец уже готовится к воскресному матчу против "блаугранас". Отметим, сегодня сообщалось, что руководство "вершових" определилось с футболистом, который заменит Марсело в случае ухода бразильца из клуба.

Напомним, Эль Классико состоится в воскресенье, 28 октября. Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

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