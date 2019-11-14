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Марсело вернулся в общую группу Реала

21:18 10 Читати українською
Марсело вернулся в общую группу Реала
Марсело / Marca

Защитник Реала Марсело восстановился от очередного повреждения, полученного в этом сезоне.

Марсело вернулся к тренировкам с основной группой мадридского Реала, сообщает официальный твиттер "сливочных".

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Отмечается, что нападающий Лука Йович также появился на сегодняшней тренировке "сливочных", однако работал по индивидуальной программе.

Напомним, Марсело из-за повреждения мышцы не сумел доиграть матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая (6:0), а затем пропустил матч против Эйбара (4:0) в чемпионате Испании.

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Испания Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид
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