Защитник Марсело пропустил матч чемпионата против Эльче, но сегодня уже тренировался в общей группе, сообщает Marca.

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Последний раз бразилец выходил на поле 9 февраля, после чего получил две травмы – стопы и паха. Теперь в лазарете Реала остались только Карвахаль, Диас и Одриосола. Они в ближайших матчах команде не помогут.

Добавим, что уже 16 марта мадридцы будут принимать Аталанту в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке команда Малиновского уступила Реалу со счетом 0:1.

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