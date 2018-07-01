toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ИСПАНИЯ - РОССИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ - ДАНИЯ Новости ЧМ 2018

Марсело вернулся к тренировкам в общей группе

18:09 10 Читати українською
Марсело вернулся к тренировкам в общей группе
Марсело / Бразилия

Защитник сборной Бразилии Марсело восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе.

Бразилец вернулся к полноценным тренировкам, сообщает официальный Твиттер "пентакампеонов".

30-летний футболист получил спазм позвоночника во время заключительного матча группового этапа против сборной Сербии и был вынужден досрочно покинуть поле. Врачи решили не рисковать здоровьем Марсело, ведь он имеет хронические проблемы со спиной.

Сербия – Бразилия: Марсело мог получить травму из-за матраса в отеле Москвы

Однако, сейчас он абсолютно здоров и, возможно, появится в стартовом составе сборной Бразилии в матче 1/8 финала против мексиканцев.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Марсело мог получить травму из-за некачественного матраса в отеле, где остановились бразильцы.

Матч 1/8 финала Мундиаля между Бразилией и Мексикой состоится завтра. Начало поединка в 17:00.

Бразилия – Мексика: тренер мексиканцев Осорио назвал лучшего игрока пентакампеонов

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
до матча
22
час
:
4
мин
Мексика
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Бразилия - Мексика Марсело Марсело Бразилия Бразилия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Испания – Россия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 16:551690 Испания – Россия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018
2
час
:
4
мин
Хорватия
21:00
Дания
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук