Марсело вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник сборной Бразилии Марсело восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе.

Бразилец вернулся к полноценным тренировкам, сообщает официальный Твиттер "пентакампеонов".

30-летний футболист получил спазм позвоночника во время заключительного матча группового этапа против сборной Сербии и был вынужден досрочно покинуть поле. Врачи решили не рисковать здоровьем Марсело, ведь он имеет хронические проблемы со спиной.

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Однако, сейчас он абсолютно здоров и, возможно, появится в стартовом составе сборной Бразилии в матче 1/8 финала против мексиканцев.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Марсело мог получить травму из-за некачественного матраса в отеле, где остановились бразильцы.

Матч 1/8 финала Мундиаля между Бразилией и Мексикой состоится завтра. Начало поединка в 17:00.

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