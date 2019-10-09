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Марсело вернулся к тренировкам – бразилец набирает форму после двух подряд травм

19:59 13 Читати українською
Марсело вернулся к тренировкам – бразилец набирает форму после двух подряд травм
Марсело / Reuters

Защитник Реала Марсело восстановился после повреждения и провел тренировку с командой.

Марсело вернулся к тренировкам с основной группой мадридского Реала, сообщает официальный твиттер "сливочных".

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Бразилец уже тренировался в полную и отметился яркими комбинациями с Бенземой и другими звездами мадридцев, которых не вызывали на матчи сборных.

Отмечается, что Марсело может сыграть уже в следующем матче "сливочных" в рамках 9-го тура Ла Лиги против Мальорки, игра состоится 19-го октября.

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