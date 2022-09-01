Бразильский латераль готов продолжать карьеру и даже испытать силы в интенсивном чемпионате Англии.

Марсело близок к переходу в Лестер, сообщает журналист Марти Мирас. Бразилец получит контракт на один сезон, осталось только пройти медосмотр.

Марсело может оказаться в клубе, ставшем прибежищем звездных ветеранов

34-летний фулбек после завершения прошлого сезона покинул Реал свободным агентом. Раньше была информация, что бразилец может завершить карьеру и сосредоточиться на бизнесе.

Марсело – самый титулованный игрок в истории Реала. Левый защитник выиграл с Мадридом 25 трофеев, среди которых 6 триумфов в Лиге чемпионов и 5 побед в Примере.

Трансферный дедлайн лета 2022: вердикт для Мудрика, Барселона пристроила Обамеянга, сюрприз от Ливерпуля