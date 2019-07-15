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Марсело технически оставил в дураках Лунина на тренировке Реала

15 июля 22:29 274 Читати українською
Марсело технически оставил в дураках Лунина на тренировке Реала
Андрей Лунин / Фото ФК Реал

Голкипер Реала Андрей Лунин активно участвует в тренировке команды перед новым сезоном, но что-то пошло не так.

Игроки "галактикос" продолжают предсезонную подготовку в канадском Монреале.

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Во время одного из тренировочных матчей случился курьезный эпизод. Защитник мадридцев Марсело оказался с мячом напротив ворот, которые защищал Андрей Лунин. Бразилец эффектно откатил мяч назад, завалив на газон украинца, после чего Марсело сыграл в стенку с партнером и отправил круглого в ворота.

Стоит отметить, что ассистировали защитнику из-за пределов поля, поэтому такой мяч не мог быть защитанным.

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