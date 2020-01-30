Марсело стал вторым легионером Реала по количеству матчей – бразилец уступает только легенде клуба

Встреча Сарагосы и Реала стала знаковой для защитника мадридцев Марсело.

Встреча 1/8 финала Кубка Испании Сарагосы и Реала (0:4) стала юбилейной для Марсело в футболке королевского клуба.

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31-летний бразилец провел 500-й матч за "сливочных", сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, защитник стал вторым в истории легионером Реала, кому покорилась отметка в 500 поединков. Рекорд принадлежит легендарному бразильцу Роберто Карлосу (527).

В текущем сезоне Ла Лиги Марсело провел всего 7 матчей, в которых отметился ассистом.

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