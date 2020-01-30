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Марсело стал вторым легионером Реала по количеству матчей – бразилец уступает только легенде клуба

11:54 107 Читати українською
Марсело стал вторым легионером Реала по количеству матчей – бразилец уступает только легенде клуба
Марсело / Фото Diario AS

Встреча Сарагосы и Реала стала знаковой для защитника мадридцев Марсело.

 
Рафаэль Варан 6’
Лукас Васкес 32’
Жуниор Винисиус 72’
Карим Бензема 79’
6’ Рафаэль Варан
32’ Лукас Васкес
72’ Жуниор Винисиус
79’ Карим Бензема

Встреча 1/8 финала Кубка Испании Сарагосы и Реала (0:4) стала юбилейной для Марсело в футболке королевского клуба.

Марсело показал феноменальную технику на тренировке Реала – эффектный прием и роскошный удар через себя от бразильца

31-летний бразилец провел 500-й матч за "сливочных", сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, защитник стал вторым в истории легионером Реала, кому покорилась отметка в 500 поединков. Рекорд принадлежит легендарному бразильцу Роберто Карлосу (527).

В текущем сезоне Ла Лиги Марсело провел всего 7 матчей, в которых отметился ассистом.

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Теги
Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Рекорды Роберто Карлос Сарагоса - Реал Мадрид
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