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Марсело: Реалу не хватает Роналду, он лучший игрок в мире

12:28 65 Читати українською
Марсело: Реалу не хватает Роналду, он лучший игрок в мире
Марсело / Фото: соцсети

Защитник мадридского Реала Марсело поделился впечатлениями от победы над Жироной.

"Честно говоря, был удивлен заменой (вместо Марсело во втором тайме вышел Рафаэль Варан.) Но я уважаю решение тренера. Я хотел продолжить играть, потому что я хорошо себя чувствовал, на 100%.

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Мы на правильном пути. Уверен, будем прогрессировать с каждым матчем. Мы провели хорошую игру и взяли три очка.

Конечно, нам не хватает Криштиану. Он лучший игрок в мире. Но Бэйл и Бензема тоже хорошие футболисты.

Вратари? У нас два очень хороших вратаря, я очень рад за Кейлора, что он прекрасно выполняет свою работу", – цитирует футболиста Football Espana.

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Жирона - Реал Мадрид: Воскресенье 26 августа 2018

Жирона
Матч окончен
1 : 4
Реал Мадрид
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Испания Жирона - Реал Мадрид Криштиану Роналду Криштиану Роналду Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид
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