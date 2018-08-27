Марсело: Реалу не хватает Роналду, он лучший игрок в мире

Защитник мадридского Реала Марсело поделился впечатлениями от победы над Жироной.

"Честно говоря, был удивлен заменой (вместо Марсело во втором тайме вышел Рафаэль Варан.) Но я уважаю решение тренера. Я хотел продолжить играть, потому что я хорошо себя чувствовал, на 100%.

Жирона – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

Мы на правильном пути. Уверен, будем прогрессировать с каждым матчем. Мы провели хорошую игру и взяли три очка.

Конечно, нам не хватает Криштиану. Он лучший игрок в мире. Но Бэйл и Бензема тоже хорошие футболисты.

Вратари? У нас два очень хороших вратаря, я очень рад за Кейлора, что он прекрасно выполняет свою работу", – цитирует футболиста Football Espana.

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