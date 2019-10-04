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Марсело получил новую травму – Реал остался без левых защитников

15:11 77 Читати українською
Марсело получил новую травму – Реал остался без левых защитников
Марсело / Reuters

Защитник Реала Марсело пропустил тренировку команды из-за очередного повреждения.

Марсело пропустит матч 8-го тура Ла Лиги против Гранады, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации издания, бразилец потянул бицепс правой ноги. Интересно, что Реал остался без вариантов на позицию левого защитника – Менди и Начо также недоступны из-за травмы.

Напомним, матч Реал – Гранада состоится 5 октября, начало игры в 17:00.

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