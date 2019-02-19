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Марсело обсудил с руководством Реала свое будущее

20:44 89 Читати українською
Марсело обсудил с руководством Реала свое будущее
Марсело / Фото ФК Реал

Защитник Реала Марсело недоволен своим положением в мадридском клубе.

Марсело встретился с директором Реала Хосе Анхелем Санчесом для обсуждения своего будущего в мадридском клубе, сообщает AS.

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Встреча защитника с функционером длилась около часа, в течение которого стороны обсудили критику в адрес Марсело, а также возможность перехода бразильца в другой клуб.

Ранее была информация, что в услугах 30-летнего защитника заинтересован Ювентус.

Напомним, в текущем сезоне Марсело потерял гарантированное место в стартовом составе "сливочных", проведя лишь 13 матчей в Ла Лиге.

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