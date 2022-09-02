Бывший защитник Реала Марсело до сих пор не нашел себе новый клуб.

Несмотря на ряд трансферных слухов, бразилец так и не оказался ни в АПЛ, ни в Лиге 1, ни в Серии А, ни в Бундеслиге. По информации Elchiringuito, Марсело может стать игроком Олимпиакоса.

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Другие инсайдеры также подтверждают, что работа над этим переходом находится на завершающей стадии. Олимпиакос стремится закрыть трансфер в ближайшее время. В настоящее время 34-летний защитник имеет статус свободного агента.

Напомним, Марсело – самый титулованный игрок в истории Реала. Левый защитник выиграл с Мадридом 25 трофеев, среди которых 6 триумфов в Лиге чемпионов и 5 побед в Примере.

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