Марсело назвал виновника фиаско Реала в матче с Жироной

Защитник Реала Марсело дал краткий комментарий относительно неожиданного поражения его команды в матче 24-го тура чемпионата Испании от Жироны (1:2).

"Конечно, во всем виноват я. Мы продолжаем", – цитирует Марсело издание Marca.

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С бразильцем трудно не согласиться, ведь его игру в матче против Жироны трудно назвать успешной. Фланг Марсело постоянно обнажался, что позволяло легко организовывать свои атаки сопернику. А второй гол Жироны почти полностью лежит на совести 30-летнего защитника.

Напомним, в текущем сезоне Марсело потерял гарантированное место в стартовом составе "сливочных", проведя лишь 13 матчей в Ла Лиге.

После поражения от Жироны Реал остался на 3-й строчке турнирной таблицы, отставая от Барселоны на 9 очков.

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