toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Марсело назвал виновника фиаско Реала в матче с Жироной

15:40 180 Читати українською
Марсело назвал виновника фиаско Реала в матче с Жироной
Марсело / Фото goal

Защитник Реала Марсело дал краткий комментарий относительно неожиданного поражения его команды в матче 24-го тура чемпионата Испании от Жироны (1:2).

"Конечно, во всем виноват я. Мы продолжаем", – цитирует Марсело издание Marca.

Реал – Жирона – 1:2 – видео голов и обзор матча

С бразильцем трудно не согласиться, ведь его игру в матче против Жироны трудно назвать успешной. Фланг Марсело постоянно обнажался, что позволяло легко организовывать свои атаки сопернику. А второй гол Жироны почти полностью лежит на совести 30-летнего защитника.

Напомним, в текущем сезоне Марсело потерял гарантированное место в стартовом составе "сливочных", проведя лишь 13 матчей в Ла Лиге.

После поражения от Жироны Реал остался на 3-й строчке турнирной таблицы, отставая от Барселоны на 9 очков.

Реал – Жирона: фиаско звезд на вес золота, не только Рамос оставляет Мадрид в меньшинстве и невероятная примета

Испания24 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Жирона: Воскресенье 17 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
1 : 2
Жирона
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Реал Мадрид - Жирона Реал Мадрид Реал Мадрид Марсело Марсело
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
33
мин
Челси
21:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук