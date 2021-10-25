Нынешний сезон вполне может стать для защитника Марсело последним в футболке Реала.

Бразилец уже предупредил руководство клуба о своем уходе в конце сезона, утверждает El Navional.

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Марсело выступает за Реал с 2007 года, что является самым длинным периодом среди всех игроков нынешнего состава. Впрочем, на протяжении последних сезонов роль ветерана существенно уменьшилась, и он почти не выходит со старта. В текущей кампании 33-летний защитник получил от Карло Анчелотти жалкие 23 минуты.

Главным претендентом на Марсело считается родной Флуминенсе, из которого он и переходил в Реал. Летом латераль станет свободным агентом, поэтому сможет сам выбирать новое место работы.

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