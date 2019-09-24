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Марсело нашел причины доминирования игроков Реала в сборной ФИФА, несмотря на провал команды в прошлом сезоне

10:21 43 Читати українською
Марсело нашел причины доминирования игроков Реала в сборной ФИФА, несмотря на провал команды в прошлом сезоне
Марсело с сыном на церемонии / Твиттер ФИФА

Левый защитник мадридского Реала Марсело прокомментировал результаты голосования за символическую сборную года FIFA The Best-2019.

"Мы не выиграли титулов, но в Реале всегда будут игроки, которые делают неординарные вещи.

FIFA The Best-2019: названа символическая сборная года

Многие люди в нас сомневались и не хотели видеть игроков Мадрида, но Реал будет всегда", – приводит слова Марсело твиттер Real Madrid info. Кроме бразильца в сборной года по версии ФИФА оказались еще трое игроков Реала – Серхио Рамос, Лука Модрич и Эден Азар, который присоединился к "сливочным" этим летом.

Клопп – лучший тренер 2019 года по версии ФИФА

Напомним, лучшим игроком года FIFA The Best-2019 стал нападающий Барселоны Лионель Месси.

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