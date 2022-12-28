Реал по завершении сезона может проститься с культовым защитником Марсело.

Летом 33-летний бразилец станет свободным агентом и может повесить бутсы на гвоздь, сообщает Marca.

Реал полностью "очистился" от коронавируса

Реал приобрел Марсело у Флуминенсе 15 лет назад. Левый защитник стал настоящей легендой "сливочных" – сейчас в его активе 533 матча, 38 голов и 101 ассист за клуб. Впрочем, в текущей кампании ветеран наиграл жалкие 140 минут и постепенно готовится к прощанию с Сантьяго Бернабеу.

Марсело имеет шанс стать самым титулованным игроком в истории Реала. Пока бразилец выиграл 22 трофея, а рекорд удерживают Хенто и Санчис с 23-мя.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом